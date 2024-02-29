Okullar tatil mi? Sorusu, soğuk havaların etkisini göstermesi ile birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmakta. Havaların soğumasıyla birlikte okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Hava durumu nedeniyle 29 Şubat Perşembe günü okulların son durumu ve valilik açıklaması araştırılmaktadır. Peki, OKULLAR TATİL Mİ? 29 Şubat Perşembe günü (Bugün) okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi?

OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz valilik tarafından yapılan bir açıklama olmaması nedeniyle 29 Şubat Perşembe tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 29 Şubat Perşembe tarihinde okullar tatil değildir.