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Okullar tatil mi 17 Şubat? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

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17 Şubat tarihinde bazı iller ve ilçelerde okulların tatil edildiği bilgisi paylaşıldı. Hangi il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verildiği merak konusu oldu. Bu durum, öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

17 Şubat 2025 Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmediği konusunda öğrenciler ve veliler merak içinde. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayanlar, "17 Şubat'ta okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Okullar tatil mi 17 Şubat? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

OKULLAR TATİL Mİ 17 ŞUBAT?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 17 Şubat'ta ülke genelinde hava sıcaklıklarında düşüş beklenmektedir. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde yağışlı hava koşulları öngörülmektedir. Ancak, İstanbul ve Ankara'da 17 Şubat Pazartesi günü için kar yağışı beklenmemektedir.

Okullar tatil mi 17 Şubat? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilmişti. Örneğin, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bolu, Düzce, Yalova, Bursa, Edirne, Kastamonu, Kütahya, Sinop, Karabük, Bartın, Uşak ve Balıkesir gibi illerde eğitim-öğretime ara verilmişti. Ancak, 17 Şubat Pazartesi günü için şu an itibarıyla yeni bir tatil kararı bulunmamaktadır.

Okullar tatil mi 17 Şubat? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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