Okullar ne zaman kapanıyor? İlk ara tatil ne zaman, tatile kaç gün kaldı? (2025-2026) EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim sürecinin yoğun temposu içerisinde yer alan öğrenciler, öğretmenler ve veliler; ara tatiller, sömestr dönemi ve yaz tatilinin başlangıç tarihi gibi önemli dönemleri şimdiden planlamaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak resmi olarak yaz tatiline girecek. Yaklaşık dokuz ay süren yoğun bir eğitim dönemini tamamlayan öğrenciler, bu tarihle birlikte uzun bir dinlenme sürecine başlayacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu bir haftalık mola sayesinde öğrenciler ve öğretmenler, dönemin yorgunluğunu atma ve ders temposuna kısa bir ara verme şansı yakalayacak. Aynı zamanda öğrencilerin eksik konuları gözden geçirmesi için de fırsat sunacak.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İki haftalık bu ara, öğrencilerin birinci dönemin ardından hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenmesini sağlayacak. Öğretmenler ise bu süreçte ikinci dönem için planlamalarını yapma imkanı bulacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci dönemin tam ortasında yer alan bu tatil, sınavlar ve ders yoğunluğu arasında öğrencilerin yeniden motive olmasına katkı sağlayacak.