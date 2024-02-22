OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? İKİNİ ARA TATİL İPTAL Mİ? 2024 okullar ne zaman tatil?

Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği soru şu: Ara tatil ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat'ta ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için dersler yeniden başladı. Ancak gözler şimdi nisan ara tatili tarihine çevrildi. MEB takvimine göre, 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında ikinci ara tatil olacak. Dolayısıyla, okullar ne zaman kapanacak? sorularının yanıtları merakla bekleniyor.

ARA TATİL KALKIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı'nın takvimine göre 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında ikinci ara tatil planlanıyor. Ancak bilindiği üzere, bu ara tatil nisan ayında gerçekleşecek ve Ramazan Bayramı'nın kutlandığı haftaya denk gelecek. Bu durumda ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci ara tatillerin iptal olabileceğine dair sinyaller verdi. İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını belirten Tekin, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor." şeklinde konuştu.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Eğitim-öğretim yılının 14 Haziran'da tamamlanacağı biliniyor.