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Okullar ne zaman kapanacak? 2025 Karneler ne zaman verilecek?

Okullar ne zaman kapanacak? 2025 Karneler ne zaman verilecek?
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Okullar ne zaman kapanacak? 2025 yılında eğitim öğretim sürecinin sona ereceği tarih merakla araştırılıyor. Özellikle yaz tatiline hazırlık yapan öğrenciler ve veliler, "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna net bir yanıt arıyor. 2025 karneler ne zaman verilecek sorusu da en çok aratılan konular arasında yer alıyor.

Okullar ne zaman kapanacak 2025 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda belli oldu. Yaz tatilini planlamak isteyen aileler ve öğrenciler için bu tarih oldukça kritik. Peki, okullar ne zaman kapanacak, 2025 karneleri hangi gün dağıtılacak? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacaklar.

Okullar ne zaman kapanacak? 2025 Karneler ne zaman verilecek?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler, 20 Haziran 2025 Cuma günü dağıtılacak. Genellikle karneler sabah saatlerinde, ders başlangıç saatinden itibaren veriliyor. Ancak, kesin saat bilgisi için öğrencilerin veya velilerin, öğrenim görülen okulun idaresiyle iletişime geçmeleri veya okulun resmi web sitesini ziyaret etmeleri öneriliyor.

Okullar ne zaman kapanacak? 2025 Karneler ne zaman verilecek?

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Birinci Dönem Başlangıcı: 9 Eylül 2024 Pazartesi

Birinci Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024

Birinci Dönem Bitişi: 17 Ocak 2025 Cuma

Yarıyıl Tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2025

İkinci Dönem Başlangıcı: 3 Şubat 2025 Pazartesi

İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Eğitim Öğretim Yılı Bitişi: 20 Haziran 2025 Cuma

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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