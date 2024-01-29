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Okullar ne zaman açılıyor 2024? Okullar ne zaman başlıyor, hangi ay açılıyor?

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Okullar ne zaman açılıyor ve 15 tatil ne zaman bitiyor merak ediliyor. 2024 eğitim-öğretim yılı için okulların ne zaman açılacağı ve hangi ay başlayacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek olan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin detaylar araştırılıyor. Okulların ne zaman açılacağı ve hangi ayda eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacağına dair soruların yanıtları haberimizde bulunmaktadır. Peki, Okullar ne zaman açılıyor 2024?

Okullar ne zaman açılıyor 2024? Okullar ne zaman başlıyor, hangi ay açılıyor? merak ediliyor. 2024-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Okullar ne zaman açılıyor 2024 ve okullar ne zaman başlıyor, hangi ay açılıyor araştırılıyor. Okullar ne zaman açılıyor 2024? Okullar ne zaman başlıyor, hangi ay açılıyor? Detaylar haberimizdedir…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2024?

Öğrenciler, ilk dönemin karnelerini 19 Ocak tarihinde alarak 15 günlük bir tatilin keyfini çıkarıyor. Yarıyıl tatili, 5 Şubat tarihinde sona erecek ve öğrenciler 2. döneme başlayacaklar.

Okullar ne zaman açılıyor 2024? Okullar ne zaman başlıyor, hangi ay açılıyor?

15 TATİL UZATILDI MI?

15 tatilin uzatılacağına dair çıkan iddiaların henüz resmi bir açıklama ile doğrulanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılma tarihini MEB çalışma takvimine uygun olarak belirlemiştir, bu doğrultuda okullar 5 Şubat tarihinde yeniden başlayacak. Uzatma ile ilgili resmi bir duyuru olmadığı sürece, belirlenen takvime uygun hareket edilecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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