"Oktay Saral kimdir?" sorusunun yanı sıra, "Oktay Saral kaç yaşında, nereli?" soruları da gündemde yer alıyor. Trabzon'un Of ilçesinden gelen Oktay Saral, uzun yıllar memleketinde hizmet verdikten sonra ulusal siyasette de aktif roller üstlenmiştir. Peki, Oktay Saral kimdir? Oktay Saral kaç yaşında, nereli?

OKTAY SARAL KİMDİR?

18 Mart 1967 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Oktay Saral, 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Saral, ilk meslek hayatına serbest inşaat mühendisi olarak başlamıştır.

1999 yılında memleketi Of'ta belediye başkanı seçilen Oktay Saral, bu görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştür. Belediye başkanlığı döneminde aynı zamanda Ofspor Kulübü Başkanlığı ve Kızılay Of Şube Başkanlığı gibi sosyal görevler de üstlenmiştir. Bu süreçte yerel kalkınmaya yönelik birçok projeye imza atmıştır.