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Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu?

Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu?
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Oyunculuk kariyerine Ege Tiyatrosu'nda sahne alarak başlamıştır ve kısa sürede dikkat çekici performansı ile adından söz ettirmiştir. Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu?

Oktay Kaynarca, Türk oyuncu ve tiyatrocu olarak tanınan bir isimdir. 27 Ocak 1965 tarihinde dünyaya gelen Kaynarca'nın dış görünümü sık sık gündem oluyor. Peki, Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu?

OKTAY KAYNARCA'NIN SAÇI PROTEZ Mİ, PERUK MU?

Oktay Kaynarca'dan saçlarının peruk olduğuna dair iddialara yönelik açıklama gelmedi.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, Türk sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biridir. 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı'ndan yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. Çocukluğunun bir dönemini Berlin'de geçiren Kaynarca, tiyatro kariyerine Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi" adlı oyununda rol alarak başlamıştır.

Profesyonel kariyerine ilk adımını atan Kaynarca, birçok çocuk oyununda yer almış ve TRT için "Gençler Dizisi"nde rol almıştır. Mezuniyetinin ardından 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" adlı müzikalde önemli isimlerle birlikte sahne almıştır. Ardından aynı tiyatroda 1993-1994 sezonunda "Derin Bir Soluk Al" oyununda rol almış ve tiyatro kariyerine bu oyunla nokta koymuştur.

Televizyon dünyasında da başarılı bir kariyere sahip olan Oktay Kaynarca, 2003 yılında başlayan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle tanınmıştır. Ardından 2008 yılında yayınlanmaya başlayan "Adanalı" dizisinde "Adanalı Yavuz" rolünü, 2011 yılında ise "Nuri" dizisinde Nuri karakterini canlandırmıştır. 2015 yılında ise "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde başrolde yer almıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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