Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim?

Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek, 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile evlenmiştir. Çiftin 15 yaşında Melek Bal adında bir kızları bulunmaktadır. Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul çifti kimdir, nerelidir ve yaşları kaçtır? Detaylar haberimizdedir...

OKTAY ERTUĞRUL KİMDİR?

1972 doğumlu Oktay Ertuğrul, Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Aslen Elazığ'ın Aydınlar Hedi Köyü nüfusuna kayıtlıdır ve çocukluğu bu köyde geçmiştir.

Oktay Ertuğrul, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Ardından TRT sınavlarına girerek TRT sanatçısı unvanını kazanmıştır.

2007 yılında "Lirik" ve 2013 yılında "Sır" adını taşıyan albümleriyle müzik dünyasında kendine yer edinmiştir.

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

12 Temmuz 1973 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sakarya'da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Musiki çalışmalarına 1989 yılında Erol Sayan yönetimindeki İzmit Musiki Derneğinde başladı. 1990 yılında TRT'nin Amatör Ses Yarışması'nda 3. oldu. Kendisi TRT sanatçısıdır.