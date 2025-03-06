Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruçlarını tutmaya başladılar. Ramazan'da yanıtı en çok merak edilen soruların başında Oje sürmek orucu bozar mı? sorusu geliyor. Peki, Oje sürmek orucu bozar mı?

ORUCU BOZAN HALLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

OJE SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Oje tırnakta yüzeysel bir katman oluşturur ve herhangi bir besin değeri taşımaz. Bu nedenle, oruç sırasında tırnaklara oje uygulamak, orucun sıhhatini etkilemez. Yalnızca abdest alırken ojenin su geçirmeyen tabaka oluşturduğu hatırlanmalıdır. Bu da oruçla değil, namaz için gerekli olan suyun deriye ulaşmasıyla ilgilidir.