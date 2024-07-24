Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi?

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezaların yarı oranda artırılması ve adaylara 30 bin ek göstergeyle eş değer maaş verilmesi gibi düzenlemeler bulunuyor. Ayrıca, öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, gelişimi ve kariyer ilerlemeleri için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde "Milli Eğitim Akademisi" kurulmasını da öngören Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi, kabul edildi mi? İşte, Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağıyla ilgili son gelişmeler…

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TASLAĞI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda 22 maddesi kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri ileri bir tarihe ertelendi.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu (ÖMK) Teklifi yasalaştıktan sonra, uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı olmaksızın 20 yıl kıdemi olan yaklaşık 230 bin öğretmene "başöğretmen" ünvanı için başvurma imkanı tanınacak.