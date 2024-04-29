Öğretmen atamalarında mülakat kalkacak mı? Mülakat kaldırılacak mı? Bakan Tekin ne söyledi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmayacağını söyledi. Peki, Öğretmen atamalarında mülakat kalkacak mı? Mülakat kaldırılacak mı? Bakan Tekin ne söyledi?

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT KALKACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ülke TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, atanmayı bekleyen öğretmen adaylarının merak ettiği "mülakat" konusuna da açıklık getirdi. Mülakatın kaldırılmayacağını belirten Tekin, öğretmenlerin seçiminde en iyi ve en donanımlı adayların belirlenmesinin önemli olduğunu ve mülakatın doğru bir yöntem olduğunu söyledi.

MÜLAKAT KALDIRILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmayacağını söyledi.

LGS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Tekin, ortaokul öğrencilerinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlandıklarını hatırlatarak, sınav takviminde herhangi bir değişiklik olmayacağını, sınavın 2 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı. "Şu andaki beklentiler, her yılki kalitede olacağı. Tek fark, artık öğrenciler kendi okullarında değil eskiden de olduğu gibi farklı okullarda girecekler." ifadelerini kullanan Tekin, merkezi sınavla kademeler arası geçiş konusu üzerine ise çalışılması gerektiğini kaydetti.