Öğrencisini acımasızca döven öğretmeni hastanelik ettiler

İstanbul'daki bir okulda öğrencilerden birinin öğretmeni tarafından acımasızca dövüldüğü anlar büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin hızla yayılması sonrası öğrencinin yakınları okula gelerek dayakçı öğretmeni hastanelik etti.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir okulda öğretmenin sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle öğrencisine şiddet uyguladığı anların görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. O anlarda öğrencinin "hocam" diye bağırması, öğretmenin ise "Hocam dedikçe vuracağım" demesi dikkat çekmişti. Olayın yankıları sürerken görüntüleri sosyal medyadan izleyen öğrencinin yakınları okula giderek dayakçı öğretmeni dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edilirken, Mehmet E.B. hastaneye götürüldü.