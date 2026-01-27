Haberler

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi
Üniversite öğrencilerine kiraya verdiği evine kiracılar kaçtıktan sonra giren kadın, kırılan duşakabin ve izmaritlerle dolu evi görünce sinir krizi geçirerek ağladı.

  • Ev sahibi, kirayı ödemeden kaçtıkları iddia edilen öğrencilerin ardından eve girdiğinde duşakabinin kırıldığını ve sigara izmaritleriyle doldurulduğunu gördü.
  • Evin ciddi şekilde zarar gördüğü belirlendi.

Evini üniversite öğrencilerine kiraya veren bir kadın, kirayı ödemeden kaçtıkları iddia edilen öğrencilerin ardından eve girdiğinde büyük bir şok yaşadı. Evdeki hasarı gören kadın, yaşadığı mağduriyet karşısında sinir krizi geçirerek ağladı.

DUŞAKABİN KIRILMIŞ, HER YER İZMARİT

Eve girdiğinde duşakabinin kırılmış olduğunu fark eden ev sahibi, duşakabinin demirlerine kadar sigara izmaritleriyle doldurulduğunu gördü. Ortaya çıkan görüntüler, evin ciddi şekilde zarar gördüğünü gözler önüne serdi. Olay sosyal medyada da gündem olurken, birçok kullanıcı ev sahibine destek mesajları paylaştı ve benzer mağduriyetlerin giderek arttığına dikkat çekti.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBirisi:

Öğrencilerin yaptığı tabi ki yanlış ama. O gariban öğrencileri yolan gaddar ev sahipleri de çok. Geçmiş olsun.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman kurt:

öğrenci arkadaşlarımız bazı kiracılar tarafından mağdur edilmesi kabul edilir değil ama , bu kadının evini kırıp dökmek hakkı da yok, ev sahibi öğrencilerin ana babasına ulaşmalı ve yada suç duyurusunda bulunmalı

yanıt21
yanıt2
Haber YorumlarıMengele:

Evi kiraya verirken 6 aylik deposit alacaktin teyze kira slzlesmesinde evde sigara icilmez 1 aylik kira ödenmedigi takdirde kira sözlesmesi biter böyle kurallar legal ve uygulanabilir

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDilek Usta:

Demek ki hiç kimse bir şey öğretmemiş.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkonak.mar47:

eski öğrenci kalmadı Davar besliyoruz ablacım bunlar daha iyi günlerimiz şimdi bunlar geleceğimizin memurları olarak işe başlayacaklar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

