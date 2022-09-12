October hangi ay ve Türkçesi ne? Oct hangi ayın kısaltması? Türkçede October ne demek?

İngilizce dünyada yaygın olarak kullanılan diller arasında yer alıyor. Birçok yerde karşımıza çıkmakta olan İngilizce kelimeler arasında özellikle de ay isimleri yer almakta. Peki, October hangi ay ve Türkçesi nedir? Oct hangi ayın kısaltması? Türkçede October ne demek?

İngilizce olarak ayları öğrenmek isteyenler bunu kolay bir şekilde başarabilir. Bunun için Türkçe ayları yazarak karşılarına ise İngilizcelerini yazmalısınız. Bu sayede İngilizcede yer alan ayları kolaylıkla öğrenmiş olacaksınız. Peki, October hangi ay ve Türkçesi nedir? Oct hangi ayın kısaltması? Türkçede October ne demek? İşte detaylar haberimizde...

OCTOBER HANGİ AY VE TÜRKÇESİ NEDİR?

October kelimesinin Türkçe karşılığı Ekim'dir. Tıpkı September kelimesinde olduğu gibi Latince bir kelimenin sonuna ''ber'' eki getirilerek türetilmiştir. Latincede 'Octo kelimesi ''Sekiz'' demektir. Ekim ayı da 12 aylık miladi takvimde 8. ay olduğu için bu isme karşılık gelir.

İngilizcede tarih verirken Türkçede olduğu gibi önce sayı sonra ayın adı yazılmaz. Örneğin 15 Ekim yazılacaksa 15 October yerine October 15 yazılması gerekir.

OCT HANGİ AYIN KISALTMASIDIR?

Oct, October ayının kısaltması olarak kullanılır. Hem resmi hem de kişisel yazışmalarda sıklıkla kullanılan bir ektir. ''Gemici takvimi'' olarak adlandırılan ve bir sayfa üzerinde 3 ayın gösterildiği küçük boy takvimlerde ''Oct'' kısaltması kullanılır. Şirketler tarafından sıklıkla kullanılan bu takvimler, diğer çeşitlerine göre daha küçük olduğu için direkt olarak ay ismi değil kısaltmaları yazılır.

AYLAR VE TÜRKÇELERİ

January (Jan): Ocak,

February (Feb): Şubat,

March (Mar): Mart,

April (Apr): Nisan,

May : Mayıs,

June: Haziran,

July : Temmuz,

August (Aug): Ağustos,

September (Sep): Eylül,

October (Oct): Ekim,

November (Nov): Kasım

December (Dec): Aralık