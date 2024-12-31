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O Ses Türkiye jürisi Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

O Ses Türkiye jürisi Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Bu yılın yılbaşı özel bölümünde, daha önce O Ses Türkiye sahnesinde şarkı söylemek için konuk olan ünlü oyuncu Ezgi Mola, ilk kez jüri koltuğuna oturacak. Mola'nın bu sürpriz rolü, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı. O Ses Türkiye jürisi Ezgi Mola kimdir Ezgi Mola kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye, her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da seyircileri ekran başına toplayacak. Jüri üyeleri ve sahne alacak ünlü isimler ise sonunda belli oldu. Ezgi Mola, jüri koltuğunda yer alacak sürpriz isim olarak dikkat çekti. O Ses Türkiye jürisi Ezgi Mola kimdir Ezgi Mola kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı

O SES TÜRKİYE JÜRİSİ EZGİ MOLA KİMDİR?

Doğum: 29 Mart 1983 ( yaşında), İstanbul

Eğitim: Halit Armay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · Daha fazla göster

Boy: 1,63 m

29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Mola aslen Malatyalıdır. Eğitimini Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesinde tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezini kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 yılının sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.

Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı.

2020-2022 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde başrol karakterlerden biri olan Safiye Derenoğlunu canlandırdı. Bu dizide ki başarılı oyunculuğu sayesinde 28 Eylül 2021 de Yılın Kadın dizi oyuncusu ödülünü almıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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