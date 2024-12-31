Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye, her yıl olduğu gibi bu yılbaşı da seyircileri ekran başına toplayacak. Jüri üyeleri ve sahne alacak ünlü isimler belli oldu. Hadise, jüri koltuğunda yer alacak sürpriz isim olarak dikkat çekti. O Ses Türkiye jürisi Athena Gökhan kimdir?Gökhan Özoğuz, kaç yaşında nereli?

O SES TÜRKİYE JÜRİSİ ATHENA GÖKHAN KİMDİR?

Gökhan Özoğuz (11.10.1976), Athena grubunun solisti ve Hakan Özoğuz'un kardeşi. 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

Ayrıca 2013-2014 yayın döneminde Star Tv'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır. 2012 yılında Melis Ülken ile evlenmiştir.