O Ses Türkiye birincisi ne kazanıyor, ödül ne, araba mı, para mı 2025?

Türkiye'nin en sevilen yarışma programlarından O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. O Ses Türkiye birincisi ne kazanıyor, ödül ne, araba mı, para mı 2025?

O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ NE KAZANIYOR?

O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümüyle 2025'e girerken yine ekranlarda yer alacak. Her yıl birçok ünlünün yer aldığı programda bu yılda fragmanın yayınlanmasıyla katılacak ünlüler ve performansları dikkat çekti.

Geçtiğimi yıl O Ses Türkiye birincisi araç kazanmıştı. Bu yılki ödül henüz açıklanmadı.

O SES TÜRKİYE HAKKINDA

O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayımlanan şarkı yarışması programının Türkiye versiyonudur. Yarışma, 10 Ekim 2011 tarihinde Türkiye'de Show TV'de yayımlanmaya başladı ve 14 Mart 2012 tarihinde Show TV'ye veda etti. 2012-2013 ve 2013-2014 sezonunda Star TV'de yayımlandı. 2014-2015 sezonundan itibaren ise Acun Ilıcalı'ya ait TV8 kanalında, Acun Medya yapımcılığında ve Acun Ilıcalı sunuculuğunda yayımlanmaktadır.