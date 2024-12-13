O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı jüri üyeleri kim? O Ses Yılbaşı ne zaman, saat kaçta?

Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı Özel programı jüri üyeleri seyirciler tarafından merak ediliyor. Sevilen yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı Acun Ilıcalı'nın sunumuyla her yıl yayınlanıyor. O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı jüri üyeleri kim? Detaylar haberimizdedir…

O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Bu yılki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü, izleyicilere unutulmaz bir gece vaat ediyor. Özellikle jüri koltuğunda oturacak isimler, büyük bir merak konusu.

Ebru Gündeş

Murat Boz

Beyazıt Öztürk

Sinan Akçıl

Bu birbirinden farklı ve yetenekli jüri üyeleri, izleyicilere müzik ve eğlence dolu bir yılbaşı gecesi yaşatacak. Farklı tarzları ve dinamik enerjileriyle, bu özel bölüm şimdiden merakla bekleniyor.

O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 2024'e veda ederken, ünlü konukların unutulmaz performansları izleyenlere keyif dolu anlar yaşatacak. Bu yılın en dikkat çeken sürprizleri arasında, A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız bulunuyor. Üç başarılı futbolcunun programa katılması, futbol ile müzik arasında eğlenceli bir bağ kuracak ve yılbaşı gecesine renk katacak.

Sadece sürpriz konuklarla sınırlı kalmayan programda, daha önce O Ses Türkiye sahnesinde izlediğimiz birçok ünlü isim de yer alacak. Futbol dünyasının enerjisiyle müziğin coşkusu bir araya gelirken, izleyiciler yılbaşı gecesinin tadını doyasıya çıkaracak. Bu özel bölüm, hem nostalji hem de yeni heyecanlarla hafızalarda iz bırakacak.