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O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler?

O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler?
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Tv8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye 2025 yeni sezonu ne zaman başlayacağı merak ediliyor. O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler ve ne zaman başlıyor soruları gündemde. Peki, O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor?

O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler? Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde bu zamana kadar pek çok ismi jüri koltuğunda ağırlayan O Ses Türkiye 2025 için heyecanlı bekleyiş başladı. O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Detaylar haberimizdedir…

O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzun zamandır izleyicisinin karşısına çıkmayan O Ses Türkiye şarkı yarışması için geri sayım başladı. O Ses Türkiye'nin 2025 sezonunda jüri koltuğunda oturacak isimler de sonunda belli oldu. Jüride sadece bir isim değişti. Sosyal medyayı ikiye bölen değişimin reytinglere nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

O SES TÜRKİYE 2025 JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Daha önce jüri üyesi olarak Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sibel Can ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin yer aldığı yarışmada bu sene hangi isimlerin jüri koltuğunda oturacağı sonunda belli oldu.

Ekol TV'de yer alan habere göre; O Ses Türkiye 2025 jürileri Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Sinan Akçıl oldu. Programdan bir görüntü de sosyal medyada hızla yayıldı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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