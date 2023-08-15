Ünlü etçi Nusret Gökçe'nin hayatını anlatacak olan filmi merakla bekleniyor. Nusret'in filminde hangi ünlü isimlerin rol alacağı ve film ne zaman vizyona gireceği konuları merak konusu. Peki, Nusret Gökçe filmi ne zaman çıkacak? Nusret'in filminde kim oynayacak? İşte detaylar...

Nusret Gökçe'nin hayatı film oluyor! Disney Plus çekim için harekete geçiyor

Atatürk kararıyla tepki çeken Disney Plus, Nusret Gökçe'nin hayatını belgesel yapacağı haberleriyle gündeme geldi. Dünyaca ünlü sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin filmi ne zaman çıkacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Nusret Gökçe'nin filminde kimin oynayacağı araştırılmaktadır. Nusret Gökçe filminin detayları araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki, Nusret Gökçe filmi ne zaman çıkacak? Nusret'in filminde kim oynayacak? Detaylar haberimizde...

NUSRET GÖKÇE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Atatürk kararıyla tepki çeken Disney Plus'ın dünyaca ünlü sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin hayatını belgesel yapmak için harekete geçtiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, yarı belgesel film tarzındaki projeyi Amerikalı bir yönetmen çekecek. Çocuk yaşta çalışmaya başlayan ve çıraklık yaparak başladığı sektörde kendi restoranlarını açan Nusret Gökçe'nin proje için çok heyecanlı olduğu konuşuluyor.

NUSRET'İN FİLMİNDE KİM OYNAYACAK?

Nusret Gökçe'nin hayatının anlatacağı filmde hangi oyuncunun oynayacağı ise henüz bilinmiyor.