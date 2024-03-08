Nurşen Balcı kimdir? CHP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Nurşen Balcı kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı ise Nurşen Balcı oldu. Nurşen Balcı kimdir? Nurşen Balcı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

NURŞEN BALCI KİMDİR?

Nurşen Balcı, İzmir'de doğmuş ve eğitim hayatına yine İzmir'de başlamıştır. Yeni İzmir İlkokulu ve Alsancak Ortaokulu'ndan mezun olduktan sonra İzmir Kız Lisesi'nde öğrenim görmüştür. Üniversite eğitimini ise Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nde tamamlamıştır. Kariyerine Karşıyaka Belediyesi'nde 20 yıl boyunca bürokrat olarak hizmet vererek başlamıştır.

Siyasi hayata atılmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) üye olan Balcı, partinin çeşitli kademelerinde aktif görevler üstlenmiştir. Bunlar arasında 2003-2005 yılları arasında İlçe Kadın Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007-2011 yılları arasında Karşıyaka İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, 2012 yılında 6 ay süreyle İzmir İl Kadın Kolu Başkanlığı, ve 2016-2020 yılları arasında İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı görevleri bulunmaktadır.

Siyasi kariyerinin yanı sıra Nurşen Balcı, Kadın Gücü Derneği'nin kurucu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olmuş, Türk Hava Kurumu'nda 2 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmış ve 29 Ekim Kadınları Derneği'nin Karşıyaka Şube'sinin kurucu üyesi olmuştur.