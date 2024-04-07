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Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço'nun hastalığı nedir, son durumu ne?

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Ünlü Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl ve Nuri Alço'nun hastalığı nedir merak ediliyor. Rahatsızlanarak özel bir hastaneye başvuran Alço'nun tedavisine Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam edilecek. Peki, Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço'nun hastalığı nedir, son durumu ne?

NURİ ALÇO'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sanatçı Alço, dün öğleden sonra bulantı ve halsizlik şikayetleri sonrası hastaneye gitmişti. Alço, doktorlar tarafından tetkiklerinin yapılması amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı. Nuri Alço bugün Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Alço'nun tedavisine burada devam edilecek.

Alço'nun tedavisiyle ilgili hastane yönetiminden dün yapılan açıklamada "Sanatçı Nuri Alço Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır." denilmişti.

Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço'nun hastalığı nedir, son durumu ne?

EŞİNDEN AÇIKLAMA

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Eşimin sağlık durumu hakkında genel bir bilgilendirme yapmak istedim. Çok fazla arayan soran var, geri dönüş yapamıyorum... Eşim beynine pıhtı atması sonucu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabbim onu benim, ailemizin ve sevdiklerimizin başından eksik etmesin. Sizler de dualarınızı eksik etmeyiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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