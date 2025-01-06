Özellikle magazin programları ve gündüz kuşağı yapımlarıyla tanınan Nur Tuğba Namlı, samimi ve başarılı sunumuyla izleyicilerin gönlünü kazandı. Televizyon kariyerine genç yaşta adım atan ve kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Namlı, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor. Sosyal medya paylaşımları ve ekran önü performansıyla dikkat çeken Nur Tuğba Namlı, televizyon dünyasında adını duyurmayı başarmış bir isim. Peki, Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, aslen nereli ve hangi projelerde yer aldı? Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Nur Tuğba Algül Namlı, 15 Haziran 1983 tarihinde Mersin'de doğdu. Balıkesir Üniversitesi'nden mezun olan Namlı, televizyon dünyasında sunuculuk kariyerine başlamadan önce Var Mısın Yok Musun yarışmasında tanındı. Yarışma sonrası Gülgûn Feyman'dan sunuculuk eğitimi alarak mesleki gelişimine katkıda bulundu. Kariyerine SKY Türk kanalında gece haber bülteni sunuculuğu yaparak başladı. Nur Tuğba Namlı, Mayıs 2015'te Mustafa Namlı ile evlendi. Çiftin üç çocuğu bulunmaktadır.

18 Nisan 2011 tarihinde NTV'ye transfer oldu. Ancak, 7 Ağustos 2012 tarihinde canlı yayında şehit haberi sunduğu sırada şarkı söylemesi nedeniyle ekranlardan uzaklaştırıldı. Kasım 2014'te NTV'den ayrılarak TV8'e geçti ve burada Survivor Panorama programının sunuculuğunu üstlendi. Hakan Ural ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta programını 2024 yılına kadar sundu. Şimdi ise Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu Gel Konuşalım, 6 Ocak Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.