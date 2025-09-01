Norveç'in başkenti Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?

Norveç, İskandinav ülkeleri arasında hem doğal güzellikleri hem de şehirleriyle öne çıkan bir ülke. Başkent Oslo, ülkenin en kalabalık ve gelişmiş şehri olsa da, ikinci sırada yer alan şehir farklı bir öneme sahip. Peki, Norveç'in başkenti Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehir hangisidir?

NORVEÇ'İN BAŞKENTİ OSLO'DAN SONRA EN BÜYÜK İKİNCİ ŞEHRİNİN ADI NEDİR?

A) Güllü

B) Kibariye

C) Bergen

D) Dilberay

DOĞRU CEVAP: C şıkkıdır.

Bergen, Norveç'in batı kıyısında yer alıyor ve ülkenin en önemli liman kentlerinden biridir. Yaklaşık 290 bin nüfusuyla Norveç'in ikinci büyük şehri olan Bergen, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Bryggen Limanı ile ünlüdür.