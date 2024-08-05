Non-Stop filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Non-Stop filmi ne zaman, nerede çekildi? Non-Stop filmi gerçek mi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Non-Stop filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Non-Stop konusu, özeti ve Non-Stop oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Non-Stop filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Non-Stop filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Non-Stop filmini izleyecek olanların merak ettiği Non-Stop konusu nedir, Non-Stop oyuncuları kimler ve Non-Stop özeti gibi konuları inceliyoruz.
NON-STOP FİLMİ KONUSU NEDİR?
Liam Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çalışan hava polisi Bill Marks'ı canlandırıyor. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı herkesin potansiyel suçlu kabul edildiği bu durum Bill Marks'ı baş etmesi güç bir macera ve gerilimin içine sürüklüyor.NON-STOP FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Liam Neeson - William "Bill" Marks
Julianne Moore - Jen Summers
Michelle Dockery - Nancy Hoffman
Nate Parker - Zack White
Linus Roache - David McMillan
Scoot McNairy - Tom Bowen
Corey Stoll - Austin Reilly
Lupita Nyong'o - Gwen Lloyd
Anson Mount - Jack Hammond
Omar Metwally - Dr. Fahim Nasir
Jason Butler Harner - Kyle Rice
Corey Hawkins - Travis Mitchell
Frank Deal - Charles Wheeler
Shea Whigham - Marenick
Bar Paly - Iris Marianne
Jon Abrahams - David Norton
Quinn McColgan - Becca