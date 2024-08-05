Non-Stop filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Non-Stop filmi ne zaman, nerede çekildi? Non-Stop filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Non-Stop filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Non-Stop filmini izleyecek olanların merak ettiği Non-Stop konusu nedir, Non-Stop oyuncuları kimler ve Non-Stop özeti gibi konuları inceliyoruz.

NON-STOP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Liam Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çalışan hava polisi Bill Marks'ı canlandırıyor. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı herkesin potansiyel suçlu kabul edildiği bu durum Bill Marks'ı baş etmesi güç bir macera ve gerilimin içine sürüklüyor.

Liam Neeson - William "Bill" Marks

Julianne Moore - Jen Summers

Michelle Dockery - Nancy Hoffman

Nate Parker - Zack White

Linus Roache - David McMillan

Scoot McNairy - Tom Bowen

Corey Stoll - Austin Reilly

Lupita Nyong'o - Gwen Lloyd

Anson Mount - Jack Hammond

Omar Metwally - Dr. Fahim Nasir

Jason Butler Harner - Kyle Rice

Corey Hawkins - Travis Mitchell

Frank Deal - Charles Wheeler

Shea Whigham - Marenick

Bar Paly - Iris Marianne

Jon Abrahams - David Norton

Quinn McColgan - Becca