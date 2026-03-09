Nişandaki görüntü olay oldu! "Bu düğün olmaz" yorumları yapılıyor
Nişan töreninde sinirlenen gelin, kaynanasına bakarak takı sandığını kapattıktan sonra salonu terk etti. O anlara ilişkin görüntü viral olurken, kullanıcılar "Düğün olacak mı?" şeklinde sorular sormaya başladı.
Bir nişan töreninde gelin, yaşanan tartışma sonrası sinirlenerek kaynanasına bakıp takı sandığını kapatan gelin, ardından salonu terk etti. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
"DÜĞÜN OLACAK MI?" SORULARI SORULUYOR
Görüntülerin altına kullanıcılar, "Herkesin aklında tek soru: Düğün olacak mı?" şeklinde yorumlar yaptı. Törenün ilerleyişi ve çiftin düğün planları merak konusu oldu.