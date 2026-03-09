Haberler

Nişandaki görüntü olay oldu! "Bu düğün olmaz" yorumları yapılıyor

Nişan töreninde sinirlenen gelin, kaynanasına bakarak takı sandığını kapattıktan sonra salonu terk etti. O anlara ilişkin görüntü viral olurken, kullanıcılar "Düğün olacak mı?" şeklinde sorular sormaya başladı.

Bir nişan töreninde gelin, yaşanan tartışma sonrası sinirlenerek kaynanasına bakıp takı sandığını kapatan gelin, ardından salonu terk etti. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"DÜĞÜN OLACAK MI?" SORULARI SORULUYOR

Görüntülerin altına kullanıcılar, "Herkesin aklında tek soru: Düğün olacak mı?" şeklinde yorumlar yaptı. Törenün ilerleyişi ve çiftin düğün planları merak konusu oldu.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıosman eryigit:

artik maalesef saygi sevgi ortadan kalkti 3S kurali olmak zorunda evlilikte SAYGI, SEVGI, SADAKAT, saygi derken sadece esine degil butun insanlara, hayvanlara, dogaya ve cevreye saygi, sevgide ayni sekilde, sadakat zaten olmazsa olmaz ama artik insanimiz en cok sadakatten ve saygidan kaybediyor maalesef !!! Yani evlilik zor zanaat eskiler basarmis, yeniler burnundan kil aldirmiyor !!!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

