Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir? CHP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Konak Belediye Başkan adayı ise Nilüfer Çınarlı Mutlu oldu. Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir? Nilüfer Çınarlı Mutlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

NİLÜFER ÇINARLI MUTLU KİMDİR?

1968 yılında İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya gelen Nilüfer Çınarlı Mutlu, Yunanistan mübadili bir ailenin kızıdır. Yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlayan Mutlu, mimarlık alanında başarılı bir kariyere sahiptir. Sivil toplum alanında da etkin rol oynamıştır. Mutlu, 2000-2019 yılları arasında Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi olarak görev yapmıştır.