Üye Girişi
Haberler

Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir? CHP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

CHP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kaç yaşında, nereli? CHP'nin İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu hakkında merak edilenler gündemde. Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yaşamı, kariyeri ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyunun ilgisini çekiyor. Kim olduğu ve nereli olduğu konusu hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Konak Belediye Başkan adayı ise Nilüfer Çınarlı Mutlu oldu. Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir? Nilüfer Çınarlı Mutlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

NİLÜFER ÇINARLI MUTLU KİMDİR?

1968 yılında İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya gelen Nilüfer Çınarlı Mutlu, Yunanistan mübadili bir ailenin kızıdır. Yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlayan Mutlu, mimarlık alanında başarılı bir kariyere sahiptir. Sivil toplum alanında da etkin rol oynamıştır. Mutlu, 2000-2019 yılları arasında Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi olarak görev yapmıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beşiktaş adayı Adem Aktaş kimdir? Murat Demirkol kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Silivri Belediye Başkan adayı Murat Demirkol kaç yaşında, nereli? Emre Met kimdir? Zafer Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Emre Met kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Bakırköy adayı Medeni Andok ve Elif Tokay Öztürk kimdir? Mustafa Turan kimdir? CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan kaç yaşında, nereli? Erman Uzun kimdir? CHP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun kaç yaşında, nereli? Deniz Karakurt kimdir? CHP İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı Deniz Karakurt kaç yaşında, nereli? İlkay Çiçek kimdir? CHP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek kaç yaşında, nereli? Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir? CHP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kaç yaşında, nereli? Nasuh Coşkun kimdir? CHP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun kaç yaşında, nereli? Yaşar Öztürk kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Yaşar Öztürk kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Aliağa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Aliağa adayı Gül Ekici ve Hasan Çiftçi kimdir? Sema Bodur kimdir? CHP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur kaç yaşında, nereli? Özcan Aksu kimdir? Zafer Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Özcan Aksu kaç yaşında, nereli? Mehmet Türkmen kimdir? CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title