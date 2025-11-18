Nilsu Berfin Aktaş ile Tolga Aykut sevgilimi? Nilsu Berfin Aktaş ile Tolga Aykut ne zaman sevgili oldu?

Nilsu Berfin Aktaş ve Tolga Aykut'un ilişkisi, özel hayatlarını dikkatle korumalarına rağmen sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Nilsu Berfin Aktaş ile Tolga Aykut ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Nilsu Berfin Aktaş, 17 Ağustos 1998'de Ankara'da doğmuş genç ve yükselen bir oyuncudur. Oyunculuk eğitimini Yetenek Evi Sanat Akademisi'nde tamamlayan Aktaş, 2018 yılında "Geleceğin Starı" yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Kariyerinde farklı televizyon dizilerinde yer almış ve performanslarıyla adından söz ettirmiştir.

Rol aldığı diziler arasında Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Hayatım, Kalp Yarası, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yaz Şarkısı, Korkma Ben Yanındayım ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar bulunmaktadır.

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra 2022'de Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödül alarak sektördeki yükselişini pekiştirmiştir. Özel hayatında daha önce Serdar Sertçelik ile evlenmiş ancak 2023'te boşanmıştır.

TOLGA AYKUT KİMDİR?

Tolga Aykut, medya ve müzik sektöründe yapımcı ve girişimci olarak tanınmaktadır. 2016 yılında kurduğu Mahzen Media ile müzik projeleri ve dijital içerik üretimi alanında aktif olarak çalışmaktadır. Şirket çatısı altında 70'ten fazla müzik projesine katkıda bulunan Aykut, klip yönetimi, marka içerik çalışmaları ve organizasyonlarda da yer almaktadır.

Ayrıca TMT Group adlı medya organizasyon şirketinde yönetici olarak görev yapmaktadır. Doğum tarihi ve memleketi hakkında kamuoyuna yansımış net bilgiler bulunmamaktadır.

TOLGA AYKUT İLE NİLSU BERFİN AKTAŞ SEVGİLİ Mİ?

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yapımcı Tolga Aykut uzun süredir mutlu bir ilişki sürdürüyor. Çift, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor ve özel anlarını da sık sık duyuruyor.

TOLGA AYKUT İLE NİLSU BERFİN AKTAŞ NE ZAMAN SEVGİLİ OLDU?

Nilsu Berfin Aktaş ve Tolga Aykut, ilişkilerinin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçtiğini sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Aktaş, romantik fotoğraflarının altına "Bir yılı geçmiş bile" notunu düşerken, Aykut ise detaylı bir şekilde; "Bir yıl, bir ay, 13 saat 45 dakika 11 saniye" ifadesiyle ilişkinin ne kadar süredir devam ettiğini açıkladı. Bu paylaşım, çiftin birlikteliklerinin başladığı dönemi ve sevgilerinin süresini net bir şekilde gözler önüne seriyor.