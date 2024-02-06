Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında, nereli? Nilgün Kasapbaşoğlu biyografisi!

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NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU KİMDİR?

Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu, 27 Ocak 1955 yılında İstanbul'da doğdu. Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Nilgün Özhan, altı yaşındayken önce Karadut ardından Bülbül Yuvası filmleriyle sinemaya başladı. 1962 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk yaşta Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Yüze yakın oyunda görev aldı. Ayrıca kamera önünde de görev yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol almasının yanı sıra, seslendirme konusunda da çalışmakta ve uzun süredir TRT ve çeşitli stüdyolarda seslendirme yönetmeni olarak görev yapmıştır. Prodüktör Namık Kasapbaşoğlu ile 2 yıl evli kalmıştır.

Tiyatro oyunları

Düğün Ya da Davul

Üç Kuruşluk Opera

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Yaz Gecesi Rüyası