Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında, nereli? Nilgün Kasapbaşoğlu biyografisi!
Aramızda Kalmasın programının konuğu Nilgün Kasapbaşoğlu oldu. Canlı yayına konuk olan Oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında, nereli?
Nilgün Kasapbaşoğlu, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında, nereli? Nilgün Kasapbaşoğlu biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında, nereli? Nilgün Kasapbaşoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU KİMDİR?
Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu, 27 Ocak 1955 yılında İstanbul'da doğdu. Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Nilgün Özhan, altı yaşındayken önce Karadut ardından Bülbül Yuvası filmleriyle sinemaya başladı. 1962 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk yaşta Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Yüze yakın oyunda görev aldı. Ayrıca kamera önünde de görev yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol almasının yanı sıra, seslendirme konusunda da çalışmakta ve uzun süredir TRT ve çeşitli stüdyolarda seslendirme yönetmeni olarak görev yapmıştır. Prodüktör Namık Kasapbaşoğlu ile 2 yıl evli kalmıştır.
Tiyatro oyunları
- Düğün Ya da Davul
- Üç Kuruşluk Opera
- Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
- Yaz Gecesi Rüyası
- 1961: Bülbül Yuvası
- 1961: Kara Dut
- 1965: Sayılı Dakikalar
- 1972: Zehra
- 1974: Dayı
- 1974: Ölüm Tarlası
- 1977: Küçük Ev
- 1996: Gurbetçiler
- 1998: Ayrı Dünyalar
- 2004: Büyük Buluşma
- 2004: Türkmen Düğünü
- 2004: Kendini Bırak Gitsin
- 2008: Cesaretin Var Mı Aşka
- 2009: Dersimiz: Atatürk
- 2009-2011: Papatyam
- 2012: Huzur Sokağı
- 2014: Ankara'nın Dikmen'i
- 2015: Kocan Kadar Konuş
- 2017: Ayla
- 2018: Kafalar Karışık
- 2022: Müstakbel Damat
- Yakında: Boyacı Kızlar