AFAD ve Kandilli Rasathanesi 3 Kasım Perşembe günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Niksar'da deprem mi oldu? Niksar'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Tokat'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Peki, Niksar'da deprem mi oldu? 3 Kasım Perşembe Tokat'ta nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

TOKAT NİKSAR'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 3 Kasım Peşrembe saat 17:34 sularında Tokat Erbaa'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar ilçe ve illerden de hissedildi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.