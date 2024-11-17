Nihat Zeybekci Atatürk sözleri ne, Atatürk' ne dedi (AK Parti)?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada "Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP'ye üye bile yapmazlardı. Atatürk'ün üye olacağı tek yer AK Parti olurdu" ifadelerini kullandı. Nihat Zeybekci Atatürk sözleri ne, Atatürk' ne dedi (AK Parti)?

NİHAT ZEYBEKCİ ATATÜRK SÖZLERİ NE?

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Zeybekçi, kongredeki konuşmasında Atatürk üzerinden önemli bir açıklamada bulundu.

Konuşmasında CHP'ye Atatürk üzerinden yüklenen Zeybekci, "Biraz daha zorlarsanız, Rahmetli Atatürk'ün arkasına sığınırlar, laiklikten bahsederler. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum: Eğer Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP'ye üye bile yapmazlardı. Atatürk'ün üye olacağı tek yer AK Parti olurdu" dedi.