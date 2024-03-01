Üye Girişi
Haberler

Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli?

Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir nereli? Detaylar haberimizdedir…

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir, 1976 yılında Diyarbakır'da doğdu ve ilk eğitim hayatına bu şehirde başladı. İlköğrenimini tamamladıktan sonra ortaöğrenimini Aksaray'da sürdürdü. İnşaat sektöründe uzun yıllar müteahhitlik yapan Özdemir, bu alanda başarılı bir kariyere sahiptir. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik görevlerinde bulundu. HÜDA PAR ile aktif siyasete adım atan Özdemir, 2018 Genel Seçimlerinde HÜDA PAR'ın Aksaray milletvekili adayı olarak gösterildi. Aile hayatında önemli bir yere sahip olan Özdemir, evli ve dört çocuk babasıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Aksaray HÜDAPAR Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Ural kimdir? HÜDA PAR Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural kaç yaşında, nereli? İnci Taneleri 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan kimdir? Yasin Başaran kimdir? HÜDA PAR Bartın Belediye Başkan Adayı Yasin Başaran kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? HÜDA PAR Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında, nereli? Halis Adıgüzel kimdir? HÜDA PAR Tokat Belediye Başkan Adayı Halis Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay kimdir? CHP İzmir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti Uşak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak adayı Azize Karadağ ve Ahmet Ak kimdir? Atakan Yazgan kimdir? CHP Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan kaç yaşında, nereli? Ekrem Olğaç kimdir? AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tunceli adayı Birsen Orhan ve Cevdet Konak kimdir? Lütfü Savaş kimdir? CHP Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title