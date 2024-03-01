Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir nereli? Detaylar haberimizdedir…

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir, 1976 yılında Diyarbakır'da doğdu ve ilk eğitim hayatına bu şehirde başladı. İlköğrenimini tamamladıktan sonra ortaöğrenimini Aksaray'da sürdürdü. İnşaat sektöründe uzun yıllar müteahhitlik yapan Özdemir, bu alanda başarılı bir kariyere sahiptir. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik görevlerinde bulundu. HÜDA PAR ile aktif siyasete adım atan Özdemir, 2018 Genel Seçimlerinde HÜDA PAR'ın Aksaray milletvekili adayı olarak gösterildi. Aile hayatında önemli bir yere sahip olan Özdemir, evli ve dört çocuk babasıdır.