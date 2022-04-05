Nihat Hatipoğlu programı nerede? Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur programları nerede çekiliyor? Nihat Hatipoğlu programı hangi kanalda?

Nihat Hatipoğlu programı nerede çekiliyor?atv'de canlı olarak yayınlanan ve yayınlandığı her gün büyük ilgi gören her Ramazan ayında ekranlarda yer alan Nihat Hatipoğlu ramazan programı nerede çekiliyor merak ediliyor. Nihat Hatipoğlu programına seyirci olarak katılmak isteyenler Nihat Hatipoğlu programı nerede, hangi ilçede gibi sorularla adres araştırması yapıyor. Peki, Nihat Hatipoğlu programı nerede? Nihat Hatipoğlu programı hangi kanalda? İşte detaylar...

NİHAT HATİPOĞLU PROGRAMI NEREDE?

Nihat Hatipoğlu programı İstanbul 5. Levent'teki ATV stüdyolarında çekilmektedir. Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur programları da burada çekilmektedir.

NİHAT HATİPOĞLU PROGRAMI HANGİ KANALDA?

Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Nihat Hatipoğlu ile Sahur programları ATV'de yayınlanmaktadır.

NİHAT HATİPOĞLU PROGRAMI NE ZAMAN?

Nihat Hatipoğlu ile İftar programı 19.20'de; Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı 02.30'da atv ekranlarında yayınlamaktadır.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955, Diyarbakır doğumlu Türk akademisyen, ilâhiyatçıdır.

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu.

Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmişti.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu.

2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti.Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.

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