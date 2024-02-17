Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir?

Niğde belediye başkanı hangi partiden? Sorusu, yerel seçimleri yaklaşması ile birlikte seçmenler başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. 31 Mart 2019 Niğde Büyükşehir Belediye Başkan adayları; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Mehmet Hilmi Güler, Saadet Partisi'nin adayı İdris Naim Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mustafa Adıgüzel oldu. Peki, Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir?

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

2019 seçimlerinde Niğde Belediye Başkan adayları; AK Parti'nin adayı Emrah Özdemir, İyi Parti'nin adayı Mümin İnan, MHP'nin adayı Hakan Er, CHP'nin adayı Rasim Yılmaz, Saadet Partisi'nin adayı Nihat Altıparmak oldu 2019 Niğde Belediye Başkanı seçim sonuçlarına göre, İyi Parti'nin adayı Mümin İnan %28,12 oy alırken AK Parti'nin adayı Emrah Özdemir %37,13 oy alarak Niğde Belediye Başkanı seçilmiştir. Buna göre AP Parti'den Emrah Özdemir %37,13 oy alarak Niğde Belediye Başkanı seçilmiştir.