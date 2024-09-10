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Nevzat Bahtiyar kimdir? İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı mı?

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Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenini, amca Salim Güran'ın 200 bin TL para karşılığında dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ı kamera görüntülerinin ele verdiği ortaya çıktı. Nevzat Bahtiyar kimdir? İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı mı?

Diyarbakır'da öldürülen Narin'in cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ı ele veren detay ortaya çıktı. Narin'in kaybolduğu güne ait bölgedeki kameraları yeniden inceleyen jandarma, dereye yakın noktada park halindeki bir aracın 50 dakika boyunca beklediğini belirledi. Nevzat Bahtiyar kimdir? İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı mı?

NEVZAT BAHTİYAR KİMDİR?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin'in amcası Salim Güran'ın 200 bin TL para teklifine karşı cesedi ortadan kaldırmayı kabul ettiğini söyleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı ele veren detay belirlendi.

Narin'in cesedinin bulunmasının ardından soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Eğertutmaz Deresi ve bölgeyi gören güvenlik kameralarını yeniden incelemeye başladı. Özellikle Narin'in kaybolduğu güne ait kamera kayıtları, jandarmanın önemli bire detaya ulaşmasını sağladı. Görüntülerde, saat 15.40 ile 16.30 arasında Narin'in cesedinin bulunduğu dereye yakın noktada park halindeki bir aracın 50 dakika boyunca arazide sabit beklediği tespit edildi.

ÇAPRAZ SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüpheli aracın sahibinin, Salim Güran'a ilişkin önemli itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Bahtiyar, çapraz sorguda kan donduran detayları anlattı. Bahtiyar, küçük kızın cansız bedeninin amcası Salim Duran tarafından kendisine teslim edildiğini, cesedi ortadan kaldırması karşılığında kendisine para teklifinde bulunduğunu belirterek, "Ben de teklifini kabul ettim ve cesedi bir süre araç içinde dolaştırdıktan sonra bulunduğu dere yatağına çuval içinde üzerini taşla gizleyerek bıraktım" ifadelerini kullandı.

Bahtiyar'ın ifadesinin ardından jandarma ekipleri, Narin'in aile içi cinayete kurban gitmiş olma olasılığını değerlendirerek, tüm aile üyelerini gözaltına aldı. Narin'in babası ise daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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