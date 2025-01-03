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Nevzat Bahtiyar kaç yıl ceza aldı? Narin cinayeti davasında anne, abi ve amca kaç yıl hapis yatacak?

Nevzat Bahtiyar kaç yıl ceza aldı? Narin cinayeti davasında anne, abi ve amca kaç yıl hapis yatacak?
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Narin Güran cinayeti davasında, Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza belli oldu. Narin'in annesi Yüksel Güran kaç yıl hapis yatacağı ve amca Salim Güran ne kadar ceza aldığı merak ediliyor. Peki, Nevzat Bahtiyar kaç yıl ceza aldı? Narin cinayeti davasında anne, abi ve amca kaç yıl hapis yatacak?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a hapis cezaları açıklandı. Narin cinayeti davasında anne, abi ve amca kaç yıl hapis yatacak? Detaylar haberimizdedir…

NEVZAT BAHTİYAR KAÇ YIL CEZA ALDI?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi davasında 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti. Avukatlar Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, sundukları dilekçeyle Bahtiyar'ın tahliyesini talep etti.

Nevzat Bahtiyar kaç yıl ceza aldı? Narin cinayeti davasında anne, abi ve amca kaç yıl hapis yatacak?

NARİN GÜRAN DAVASINDA KİM, KAÇ YIL CEZA ALDI?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Diğer tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Nevzat Bahtiyar kaç yıl ceza aldı? Narin cinayeti davasında anne, abi ve amca kaç yıl hapis yatacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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