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Nevşehir'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi edildi?

Nevşehir'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi edildi?
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Nevşehir'de okullar tatil mi? Nevşehir'deki okulların 25 Kasım Pazartesi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Nevşehir'deki okulların tatil durumu ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Nevşehir'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi edildi? İşte detaylar!

Nevşehir'de okullar tatil mi? Nevşehir'de 25 Kasım 2024 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı konusu öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Özellikle bölgede etkili olabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararı alındı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Nevşehir'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi edildi? Detaylar haberimizde...

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Adana'nın ise Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Nevşehir'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi edildi?

53 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de açıklama geldi. Meteoroloji, bugün 19 il için turuncu, 34 il için sarı kodlu alarm verdi. Uyarıda bulunulan illerimiz şu şekilde: Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, K.Maraş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Düzce

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