Oyuncu kadrosu ve konusu itibariyle birçok kişi Kül filmini merakla bekliyordu. Gerçek mi yoksa kurmaca mı diye düşündüğümüz bir romanın içinde buluyoruz kendimizi. Netflix, başrollerinde Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür'e yer veren yeni filmi Kül'ün fragmanı paylaşılmıştı. Film 9 Şubat'ta Netflix'te yayınlandı. Netflix'in Yeni Yapımı 'Kül'ün konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği filmde, yayınevi sahibi kocayla butik sahibi bir kadının hayatını izliyoruz. Gökçe (Funda Eryiğit), kendi yaşamında kaybettiği heyecanı eşi Kenan ( Mehmet Günsür )'ın sahip olduğu yayınevine gönderilen kitaplardan biri olan Kül'ün hikayesinde buluyor. Film, Gökçe'nin kitabı okuyarak kendini bir kurmacanın içinde bulmasıyla şekilleniyor. Gökçe kitabı keşfettiği andan itibaren bu büyülü hikayenin peşine düşüyor. Kitaptaki karakterle bağdaştırdığı bir adam ile (Alperen Duymaz) tutkulu bir aşk yaşar. Peşine takıldığı bu gizemli hikâye, Gökçe'ye uzun zamandır hissedemediği duyguları yeniden keşfetmesini ve Kenan ile sahip oldukları mutlu aile tablosunun aslında gerçeği yansıtmadığı görülür.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin başrollerinde Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür yer almaktadır.