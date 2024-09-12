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Neslican Tay kimdir? "Demir Kadın" Neslican Tay ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay öldü mü, yaşıyor mu?

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Neslican Tay, kanserle mücadele eden ve bu süreçte toplumsal farkındalığı artıran bir figürdür. Genç yaşta kanser teşhisi konan Tay, sosyal medya aracılığıyla hastalığının detaylarını ve tedavi sürecini paylaşarak geniş bir kitleye ulaşmıştır. Peki, Neslican Tay ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi?

Uzun yıllar kanser hastalığıyla mücadele eden Neslican Tay, yaşam mücadelesiyle akıllara kazınmıştı. Hayatını kaybeden Tay'ın hastalığı ile ilgili detaylar sorgulanmaya başladı. Neslican Tay ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi?

NESLİCAN TAY NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Neslican Tay (d. 14 Mart 1998, Bursa - ö. 20 Eylül 2019, İstanbul) Türk kanser aktivisti. Üç kez kanseri yenen Tay, sosyal medya üzerinde yaptığı "yaşama azmi" temalı paylaşımlarla tanınıyordu. 2019 yılında 21 yaşında kanserden öldü.

HAYATI

Neslican Tay Rizeli bir anne ve Manisalı Çerkes bir babanın çocuğu olarak 14 Mart 1998'de Bursa'da dünyaya geldi. Liseye kadar olan eğitimini Rize'de tamamladıktan sonra üniversite sınavına 2 hafta kala kanser olduğunu öğrendi ve eğitimine ara verdi. 14 Ağustos 2017'de sosyal medya üzerinden hastalığıyla ilgili gelişmeleri anlatmaya başladı. Bir yıl sonra Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı. Temmuz 2017'de bacağındaki tümörden dolayı bacağı kesildi."Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim" sloganıyla yaptığı TED konuşmasından sonra tanınırlığı arttı. YouTube kanalı 800.000'den fazla takipçiye ulaştı.

Neslican Tay ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi?NESLİCAN TAY

20 Eylül 2019'da 21 yaşındayken malign mezenkimal tümör sebebiyle öldü. Cenazesi Rize'ye defnedildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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