Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı

Güncelleme:
Nesli koruma altındaki bal porsuğunu kangallara parçalatıp TikTok'ta paylaşan şahıs büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, yetkilileri göreve çağırarak adli işlem yapılmasını istedi.

TikTok'ta paylaşılan bir video, sosyal medyada büyük infiale yol açtı. Görüntülerde, nesli koruma altında bulunan bal porsuğunun, bir şahıs tarafından iki kangal köpeğine parçalatıldığı görüldü.

"BU CANİLİK CEZASIZ KALMASIN"

Şahısın bu vahşeti kaydedip paylaşması üzerine kullanıcılar sert tepki gösterdi. Birçok kişi, yetkilileri göreve çağırarak "Bu canilik cezasız kalmasın" diyerek şahıs hakkında adli işlem başlatılmasını talep etti.

Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
