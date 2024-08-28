Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Günler filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Neşeli Günler filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Neşeli Günler konusu, özeti ve Neşeli Günler oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Neşeli Günler filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Neşeli Günler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Neşeli Günler filmini izleyecek olanların merak ettiği Neşeli Günler konusu nedir, Neşeli Günler oyuncuları kimler ve Neşeli Günler özeti gibi konuları inceliyoruz.
NEŞELİ GÜNLER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hâlinde bir çifttir. Altı çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine turşunun limonla mı yoksa sirke ile mi yapıldığı konusunda alevlenen kavga, çiftin ayrılmasına sebep olur.[1] Kazım Efendi üç çocuğunu alır ve evi terk ederken, Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır ve çift boşanır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulur ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.
2 Şubat 2020'de Show TV'de yayınlanan filmde bazı sahneler sansürlendi. Ziya karakterini canlandıran Şener Şen ile Kazım karakterini oynayan Münir Özkul arasında geçen "İçişleri bakanı arkadaşımdır, çok sıkışırsam ona telefon ederdim" diyaloğu kesildi. Filmin yayınlandığı dönemde İçişleri Bakanı Millî Selamet Partisi mensubu Korkut Özal idi. Ayrıca filmin son kısımlarında Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı'na çıkan merdivenlerde oturma eylemi ve açlık grevi yapan ailenin çocuklarının önünde oturduğu anıtta yazan İlerici Gençler Derneğinin kısaltması olan "İGD" harfleri kapatıldı.
Filmin bilinen repliklerinden birisi olan ve Ziya'nın jilet satmaya çalıştığı sahnede söylediği "..İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pelé, Beckenbauer, Kaleci Maier, Nadia Comaneci, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil..Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçlular" kısmında geçen Romanyalı Olimpiyat jimnastikçi Nadia Comaneci daha sonra Türkiye'de katıldığı bir etkinlikte filmde adının geçtiğinden haberdar olmuştur.NEŞELİ GÜNLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Münir Özkul - Kazım Efendi
Adile Naşit - Saadet Hanım
Şener Şen - Ziya
Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım
Ayşen Gruda - Nilgün
Ahmet Sezerel - Uğur
Oya Aydoğan - Zeynep (ses. Ayşin Atav)
İhsan Yüce - Nazif Efendi
Ali Sururi - Halis Bey
Gülşen Gürsoy - Mehtap
Feridun Şavlı - Yaşar
Ahmet Arıman - Ömer
Yaman Coşkun - Ahmet
Tamer Şahin - Mehmet
Necati Aslan - Tuncay
Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki adam
Ekrem Dümer - Komiser
Doğu Erkan - Uğur'un Annesi
Yaşar Şener - Nikâh Memuru
Nuri Tuğ - Kamil
Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu Hüseyin
Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı
Sezai Aydın - TRT Spikeri