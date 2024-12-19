Sosyal medya fenomeni ve Gelin Evi programıyla tanınan Neşe Özkan, geçirdiği estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti. Özkan'ın, karın germe ve meme küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu bildirildi. Bu üzücü olay sonrası birçok kişi "Neşe Özkan kimdir?" ve "Neşe Özkan kaç yaşında?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Neşe Özkan kimdir? Neşe Özkan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

NEŞE ÖZKAN KİMDİR?

Neşe Özkan, 28 yaşında, aslen Trabzonlu ve Trabzonspor taraftarıdır. Anestezi teknikerliği ön lisans mezunu olup ticaretle uğraşmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

NEŞE ÖZKAN ÖLDÜ MÜ?

Instagram fenomeni Neşe Özkan'ın, karın germe ve meme küçültme ameliyatı esnasında kalbinin durduğu iddia edildi. Ameliyat sonrası yaşanan komplikasyon sonucu 28 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti.