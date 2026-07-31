Neşe Berber, Lider Haber Televizyonu Ankara Temsilcisi oldu
Deneyimli gazeteci ve televizyon haber spikeri Neşe Berber, Alkoçlar Medya Grubu bünyesindeki Lider Haber Televizyonu'nun Ankara Temsilciliği görevine getirildi. Berber, özel röportajları ve "Soruyoruz" programıyla Ankara gündemini ekranlara taşımayı sürdürecek.
Alkoçlar Medya Grubu, Lider Haber Televizyonu Ankara Temsilciliği görevine deneyimli gazeteci ve televizyon haber spikeri Neşe Berber'in getirildiğini duyurdu.
ÖZEL RÖPORTAJLARLA ANKARA'NIN NABZINI TUTACAK
Neşe Berber, yeni görevinde özel röportajlarıyla Ankara gündemini yakından takip ederek başkentteki gelişmeleri izleyicilere aktarmaya devam edecek.
"SORUYORUZ" PROGRAMINI SÜRDÜRÜYOR
Berber, halen Lider Haber TV ekranlarında yayınlanan "Soruyoruz" programını sunmayı da sürdürüyor. Program kapsamında siyaset ve gündeme ilişkin konukları ağırlayan Berber, Ankara'nın öne çıkan başlıklarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.