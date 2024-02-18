Nereden Çıktı Bu Velet oyuncuları kimdir? Merak edilmekte ve araştırılmakta. "Nereden Çıktı Bu Velet?", Zeki Alasya ve Metin Akpınar ikilisinin efsanevi uyumu, Osman Fahir Seden'in yönetmenlik zekası ve unutulmaz mizahi unsurlarıyla Türk sinemasının kalbinde özel bir yer edinmiş bir yapıttır. Peki, Nereden Çıktı Bu Velet oyuncuları kimdir? Nereden Çıktı Bu Velet oyuncu kadrosu!

NEREDEN ÇIKTI BU VELET OYUNCULARI KİMDİR?

Zeki Alasya - Zeki

Metin Akpınar - Metin

Hale Soygazi - Hale

Nisa Serezli - Naciye

Murad Koçyiğit - Osman

Melek Ayberk - Filiz

İlhan Hemşeri - Fethi

Diler Saraç - Fethi'nin Karısı

Şeref Çokşeker - Yetimhane Müdürü

Nubar Terziyan - Hulusi Bey

Ata Saka

Mehmet Yağmur

Tevfik Şen

Yusuf Çetin

Ali Demir

Muharrem Gürses - Köfteci Rıza

İhsan Gedik

Feridun Çölgeçen

Ahmet Kostarika

Fadıl Garan

NEREDEN ÇIKTI BU VELET KONUSU NEDİR?

Zeki ile Metin aynı evi paylaşan iki arkadaştır. Evlerine giderlerken miras davası nedeniyle evden kaçan bir çocuğu bulurlar ve evlerine alırlar. Ardından kendilerini bir maceranın içinde bulmuşlardır.