Nereden Çıktı Bu Velet oyuncuları kimdir? Nereden Çıktı Bu Velet oyuncu kadrosu!
Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarından biri olan "Nereden Çıktı Bu Velet?" adlı film, 1975 yılında Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrollerinde, usta yönetmen Osman Fahir Seden tarafından beyaz perdeye taşındı. Peki, Nereden Çıktı Bu Velet oyuncuları kimdir? Nereden Çıktı Bu Velet oyuncu kadrosu!
Nereden Çıktı Bu Velet oyuncuları kimdir? Merak edilmekte ve araştırılmakta. "Nereden Çıktı Bu Velet?", Zeki Alasya ve Metin Akpınar ikilisinin efsanevi uyumu, Osman Fahir Seden'in yönetmenlik zekası ve unutulmaz mizahi unsurlarıyla Türk sinemasının kalbinde özel bir yer edinmiş bir yapıttır. Peki, Nereden Çıktı Bu Velet oyuncuları kimdir? Nereden Çıktı Bu Velet oyuncu kadrosu!
NEREDEN ÇIKTI BU VELET OYUNCULARI KİMDİR?
Zeki Alasya - Zeki
Metin Akpınar - Metin
Hale Soygazi - Hale
Nisa Serezli - Naciye
Murad Koçyiğit - Osman
Melek Ayberk - Filiz
İlhan Hemşeri - Fethi
Diler Saraç - Fethi'nin Karısı
Şeref Çokşeker - Yetimhane Müdürü
Nubar Terziyan - Hulusi Bey
Ata Saka
Mehmet Yağmur
Tevfik Şen
Yusuf Çetin
Ali Demir
Muharrem Gürses - Köfteci Rıza
İhsan Gedik
Feridun Çölgeçen
Ahmet Kostarika
Fadıl Garan
NEREDEN ÇIKTI BU VELET KONUSU NEDİR?
Zeki ile Metin aynı evi paylaşan iki arkadaştır. Evlerine giderlerken miras davası nedeniyle evden kaçan bir çocuğu bulurlar ve evlerine alırlar. Ardından kendilerini bir maceranın içinde bulmuşlardır.