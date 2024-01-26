Neler Oluyor Hayatta programı hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Nur Tuğba Algül ve Hakan Ural'ın sunduğu Neler Oluyor Hayatta yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Hakan Ural'ı programda göremeyen kullanıcılar tarafından neden olmadığı araştırılmaktadır. Peki, Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok?

NELER OLUYOR HAYATTA PROGRAMI SAAT KAÇTA?

Neler Oluyor Hayatta, sunuculuğunu Nur Tuğba Algül ile Hakan Ural'ın yaptığı, 7 Ekim 2019 tarihinden itibaren hafta içi her gün saat 09.00'da Kanal D'de canlı yayımlanan ve güncel konuların ele alındığı haber türündeki Türk televizyon programıdır.

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 2 Ocak 1968 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü. Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. 19 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı. Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. Günümüzde ise, 2019 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadir.