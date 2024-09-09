NELER OLUYOR HAYATTA CANLI İZLE! 9 Eylül Pazartesi Neler Oluyor Hayatta hangi kanalda, saat kaçta?

Kanal D'nin sevilen sabah programı Neler Oluyor Hayatta, hafta içi her gün yayınlanıyor. Seyirciler programın bugün saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Neler Oluyor Hayatta canlı izle! Neler Oluyor Hayatta hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

NELER OLUYOR HAYATTA HANGİ KANALDA?

'Neler Oluyor Hayatta' hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanmaktadır.

NELER OLUYOR HAYATTA SUNUCULARI KİM?

Neler Oluyor Hayatta yeni sezon sunucuları, Ferda Yıldırım ve Hakan Ural oldu.

NELER OLUYOR HAYATTA CANLI İZLE