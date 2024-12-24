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Nedim Yamalı hangi partide? Nedim Yamalı neden istifa etti?

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Nedim Yamalı'nın hangi partiye üye olduğu ve neden istifa ettiği konusunda detaylar merak ediliyor. İstifasının ardından Ak Parti'ye geçeceği konuşulan Yamalı, yaptığı açıklamada "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum.'' dedi. Peki, Nedim Yamalı hangi partide? Nedim Yamalı neden istifa etti?

Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Nedim Yamalı'nın Gelecek Partisi'nden neden istifa ettiği merak ediliyor. Nedim Yamalı hangi partide? Nedim Yamalı neden istifa etti? Detaylar haberimizde...

NEDİM YAMALI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Yamalı, yaptığı açıklamada "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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