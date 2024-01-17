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Ne Gemiler Yaktım final mi? Ne Gemiler Yaktım bitiyor mu?

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Popüler dizi Ne Gemiler Yaktım'ın final yapacağına dair iddialar gündemde. Dizinin devam edip etmeyeceği konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım final mi? Ne Gemiler Yaktım bitiyor mu? İşte detaylar...

Ne Gemiler Yaktım dizisinin final yapacağı yönünde iddialar gündeme geldi. Show Tv kanalında yayınlanan Ne Gemiler Yaktım dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Arama motorlarında dizi final yapacak mı sorgulatılıyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım final mi? Ne Gemiler Yaktım bitiyor mu? Detaylar haberimizde...

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NE?

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan'ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

NE GEMİLER YAKTIM FİNAL Mİ?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ne Gemiler Yaktım dizisi için final kararı alındı. Başrollerinde Devrim Özkan ve Deniz Baysal'ın yer aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisi 8.bölümüyle ekran macerasına son verecek.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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