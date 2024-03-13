Nazım Kaya kimdir? CHP Adıyaman Gerger Belediye Başkan Adayı Nazım Kaya kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adıyaman Gerger Belediye Başkan adayı ise Nazım Kaya. Nazım Kaya kimdir? Nazım Kaya nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

NAZIM KAYA KİMDİR?

Nazım Kaya, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adıyaman Gerger Belediye Başkan adayıdır. Ayrıca bir dönem Gerger Eskikent köy muhtarlığı yapmıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.